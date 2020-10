Milan, Tuttosport: "Rebic attende il via libera, giovedì in panchina"

"Rebic attende il via libera, giovedì in panchina?". Questo il titolo che Tuttosport dedica nell'edizione odierna al Milan. Il croato stasera non ci sarà ed è fermo ormai dal 27 settembre. Nell'ultima settimana ha svolto allenamenti personalizzati sul campo e fra oggi e domani svolgerà esami per tornare in gruppo. Se non ci saranno problemi giovedì potrebbe andare in panchina in Europa League contro lo Sparta Praga.