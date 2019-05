Il Milan riparte dai giovani. L'edizione odierna di Tuttosport, in questo senso, parla di uno dei primi rinforzi della prossima stagione milanista: "Sensi è già rossonero" è il titolo dell'articolo, dedicato appunto a Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo. Il suo campionato è finito anzitempo per via di una rottura allo scafoide, ma è già alla ricerca di una casa su consiglio del suo amico Matteo Politano. L'arrivo di Sensi fa parte della politica di Gazidis, incentrata sull'ingaggio di giovani talentuosi, come Piatek e Paquetà. Sarà lui inoltre a sostituire Bakayoko, il quale non sarà riscattato.