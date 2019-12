© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Ibra ripaga Ibra", si legge questa mattina sulle colonne di Tuttosport. Oltre che a far compiere al Milan un salto di qualità, lo svedese può anche valorizzare i giovani e far decollare il merchandise, scrive il quotidiano sportivo. È questa la speranza che ha spinto la dirigenza e la proprietà del Milan a riportare in rossonero il centravanti. Un piano che va al di là del campo e allarga la prospettiva oltre l'orizzonte tecnico.