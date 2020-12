Milan, Ibra salta anche la Samp. Gazzetta: "Senza Zlatan già 17 gol"

"Senza Zlatan già 17 gol". Questo il titolo che dedica La Gazzetta dello Sport al Milan e al suo stato di forma. La qualificazione anticipata ed il rientro di Pioli sono due belle notizie per una squadra che adesso può concentrarsi sul campionato. Un'altra lancia a favore di Pioli la spezza la storia: mai il Milan aveva vinto in Europa dopo essere andato sotto di due gol. Infine, senza Ibrahimovic, che sarà out anche con la Sampdoria, ieri ci sono stati 4 marcatori diversi, e sono già 17 gol in 7 gare senza di lui.