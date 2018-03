Milan, il Corriere della Sera: “Gattuso studia l’impresa”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rino Gattuso non ama parlare di contratti e rinnovi, in conferenza ha voluto parlare della Juventus, avversaria quasi imbattibile di questa sera, e del suo allenatore, Massimiliano Allegri, prima capitano al Perugia e ora collega stimatissimo, riporta il Corriere della Sera. Nella testa di Rino esiste solo la sfida allo Juventus Stadium: anche il derby che incombe deve mettersi in coda. D’altra parte l’avversario non sarà certo distratto dalla sfida con il Real Madrid. “La Juve è una macchina da guerra, non fa calcoli, ha una mentalità vincente”.