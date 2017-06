Milan, il Corriere della Sera: “Per Kalinic diventa un derby”

È un derby in piena regola, ma anziché sul prato verde di San Siro si gioca nelle camere d’albergo nel cuore di Milano. L’Inter prova a soffiare Nikola Kalinic al Milan, spiega il Corriere della Sera. Il croato è l’obiettivo dei rossoneri che però, in questi giorni, presi dal lungo braccio di ferro con Raiola per Gigio Donnarumma, dall’estenuante trattativa con l’Atalanta per l’esterno Conti e soprattutto dalla mancanza di uscite in attacco, avevano rallentato la trattativa con la Fiorentina. Così ieri pomeriggio, in un venerdì apparentemente piatto, è stato Piero Ausilio, d.s. dell’Inter, a incontrare Fali Ramadani. In serata la coppia milanista Fassone-Mirabelli è tornata precipitosamente a Milano da Cesena per incontrare Ramadani e per ribadire la posizione di vantaggio nei confronti del centravanti.