Milan, il Corriere della Sera: "Gattuso si affida alle certezze"

"Gattuso si affida alle certezze". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito all'anticipo di questa sera tra Milan e Roma in programma a San Siro. La partita di stasera con i giallorossi, per i rossoneri assume un significato particolare: andare a punti sarebbe una preziosissima iniezione di fiducia dopo che la tremenda rimonta subita al San Paolo ha eroso più d’una delle molte certezza estive, sia sul piano mentale sia su quello tecnico. Gattuso infatti ha voluto ripartire da lì, da quanto di buono mostrato a Napoli: "Voglio rivedere il Milan dei primi 55 minuti, ovviamente allungandoli fino al 90’, in quella partita non tutto è stato da buttare via. Poi, certo, va migliorata l’interpretazione nell’arco della sfida".