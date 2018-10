Milan, il Corriere della Sera: "Gattuso ha un derby da cancellare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Gattuso ha un derby da cancellare". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera, che dedica spazio alla delicata sfida di Europa League che vedrà protagonista il Milan contro il Betis. Il tecnico rossonero riparte da Higuain per trovare un po' di serenità in Europa: "So che senza risultati sono a rischio", le sue parole in evidenza dal quotidiano all'interno delle pagine sportive.