Milan, il Corriere dello Sport: "Niente sconto per Higuain"

"Niente sconto per Higuain". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che in prima pagina dedica spazio anche alle vicende di casa Milan. Sono state confermate - si legge - le due giornate di squalifica per l'attaccante rossonero che dunque salterà Lazio e Parma. Intanto Ibrahimovic lancia messaggi: "Il Milan? Certo che mi piace".