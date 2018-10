"Sangaré, un corazziere per Gattuso". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito al mercato del Milan. Il club rossonero - si legge in prima pagina - pensa al centrocampista del Tolosa e della nazionale ivoriana. Ha vent'anni, è alto 1,91 e picchia duro: lo considerano l'erede di Touré.