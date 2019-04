L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica uno spazio in prima pagina al Milan ed al suo allenatore, Gennaro Gattuso, che dopo la sconfitta per 2-0 di ieri sera contro il Torino adesso non è sicuro di rimanere sulla panchina dei rossoneri: "Gattuso è a rischio". Belotti e Berenguer - si legge - affondano il Milan e lo agganciano, oggi Rino (solo 5 punti nelle ultime 7 partite) può essere esonerato. E stasera in campo scenderà l'Atalanta contro l'Udinese in un altro match fondamentale per la qualificazione alla Champions della squadra di Gasperini.