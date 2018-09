Milan, il QS-Sport: "Gattuso, senza Higuain e senza scelta"

© foto di Bonan

"Gattuso, senza Higuain e senza scelta". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport in merito al posticipo di Serie A di questa che vedrà il Milan sfidare l'Empoli. Rossoneri obbligati a vincere al Castellani: col Pipita ko, ballottaggio tra il rientrante Cutrone e Borini. Cutrone, convocato, scalpita, ma non appare in pole position per sostituire il Pipita, rimasto addirittura a Milano in via precauzionale e nemmeno partito con la squadra alla volta di Empoli dove stasera i rossoneri cercano tre punti che definire fondamentali è quasi riduttivo: dopo il ko col Napoli e i due pareggi con Cagliari e Atalanta, la truppa di Gattuso ha bisogno di una vittoria.