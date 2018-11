Milan in Europa League, il Corriere della Sera: "Higuain è un altro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Higuain è un altro". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera, che dedica spazio anche al momento dei rossoneri, attesi dall'impegno in Europa League contro il Dudelange. "Non sono una stella" ha detto Gonzalo, ma sa benissimo che non è così, che non può essere così. Mente e sa di mentire Higuain quando spiega di essere qui "per aiutare" e basta, perché è in realtà il primo a sapere perfettamente cosa il Milan voglia da lui - in cambio di uno stipendio da stella eccome, 9,5 milioni annui - e cioè gol, classe, esperienza, personalità e poi ancora gol. Fra l’altro la gara di stasera non è banale, per niente. L’Europa passa di qua, da un San Siro con ogni probabilità mezzo vuoto e da tre punti da acchiappare senza se e senza ma.