Milan in Hauge. Gazzetta: "Il talento norvegese sta conquistando i rossoneri"

"Da ragazzino si è innamorato di Eden Hazard, dei suoi gol, dei suoi assist, dei suoi dribbling". Il protagonista è Jens Petter Hauge, il talento che ha conquistato il Milan in queste settimane: "L'interesse veniva da lontano - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -, il settore scouting rossonero lo puntava da un po'. Quando l'affare è stato proposto, non ci sono volute ore per concluderlo". Dopo le rassicurazioni dei manager dell'area tecnica, il fondo Elliott ha dato l'ok a Gazidis in tempo record e l'affare si è concluso con piena soddisfazione di tutti. Il Milan ha grandi aspettative nei suoi confronti, e Hauge vuole imparare in fretta, anche l'italiano". Il norvegese ha forza, velocità e vede la porta: "Pioli lo utilizza senza pressarlo, ma è chiaro che in un mondo senza Ibra anche Hauge possa avere più spazio in zona gol".