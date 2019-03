Milan-Inter, Resto del Carlino: "Ultrà ucciso, sì Salvini allo striscione"

"Ultrà ucciso. Sì di Salvini allo striscione". E' questo il titolo dedicato al calci da Il Resto del Carlino, in taglio basso. Il Ministro degli Interni, infatti, in occasione della sfida di domenica sera permetterà alla Curva Nord di far entrare uno striscione per Daniele Belardinelli, l'ultrà morto negli scontri del 26 dicembre, prima di una sfida col Napoli.