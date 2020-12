Milan-Inter, l'analisi di Tuttosport: "Hernandez-Hakimi, lo scudetto sulle ali"

"Milan-Inter, lo scudetto sulle ali". Tuttosport in edicola questa mattina su concentra sul duello Milan-Inter per lo scudetto. Un duello in vetta che nasce dalle "ali" delle due squadre. Da una parte Theo Hernandez, dall'altra Achraf Hakimi

Il trascinatore rossonero - The Hernandez, complice l'assenza di Ibra, si è caricato il Milan sulle spalle. Le sue reti, sempre decisive, hanno permesso ai rossoneri di chiudere il 2020 in testa alla classifica. In questo momento - scrive il quotidiano - si fa fatica a trovare un terzino sinistro al mondo che sia nettamente più forte del francese rossonero. Il Real Madrid, ad esempio, proprio nell’estate 2019, l’ha lasciato andare al Milan perché credeva maggiormente in Ferland Mendy, al punto da pagarlo 48 milioni più bonus al Lione, invece che puntare sul più giovane terzino che aveva appunto in casa. In questa stagione, Mendy ha collezionato 18 partite, tra Champions League e Liga, senza un gol, senza un assist. Tra i terzini sinistri di maggior spicco, con i quale Theo Hernandez può ormai competere, c’è anche il campione d’Europa Andrew Robertson, scozzese del Liverpool: per lui, in stagione, un gol e 5 assist, (1gol e 5 assist in 21 gare), mentre Jordi Alba (già 7 assist in stagione) rappresenta ancora oggi, malgrado i suoi 31 anni, una garanzia assoluta. Detto ciò, va comunque ricordato che Theo resta di gran lunga il più giovane di tutti, oltre che il più prolifico.

Il razzo nerazzurro - Il simbolo della stagione dell'Inter è Achraf Hakimi. Il grande colpo estivo, 40 milioni versati in estate, ha iniziato con un impatto fenomenale, poi ha frenato ed il suo rendimento è calato. La sosta di novembre, però, lo ha rigenerato e quando è tornato a Milano, complice un atteggiamento tattico differente scelto da Conte rispetto all’inizio della stagione (ritorno al 3-5-2, squadra con baricentro più basso e pressing alto ridotto), ha ricominciato a incantare, A Natale la prima stagione interista di Hakimi si può riassumere così: 4 gol realizzati, 4 assist serviti e 1 rigore guadagnato in 19 apparizioni. Hakim, proseguendo con questo crescendo, può diventare l’esterno destro più incisivo fra quelli allenati da Conte.