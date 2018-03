Milan-Inter mai così diverse: la resa dei conti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan sta sempre meglio. Imbattuto da 13 partite, è in corsa su tre fronti, non prende più gol, ha forma fisica strepitosa e morale alle stelle. L’Inter, invece, nonostante le vittorie (sudatissime) negli ultimi due match interni, sono due mesi e mezzo che arranca. Fosse una sfida “normale”, il pronostico sarebbe obbligato: rossoneri strafavoriti, riporta La Stampa. Ma il derby è un’altra cosa. Stasera di più, perché la strepitosa riscossa milanista gli ha ridato quel valore aggiunto chiamato Champions, impensabile fino a poche settimane fa. “Ci giochiamo tutto, non possiamo sbagliare”, ammette Gattuso: sa che solo un settimo successo negli ultimi otto turni lo terrebbe in corsa per la coppa più ambita che manca dal 2014. “Il derby è il nostro futuro”, garantisce Spalletti che ritrova Icardi e Miranda: se non lo vince, conservare il 4° posto diventerebbe impresa molto ardua.