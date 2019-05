© foto di Pierpaolo

Il Milan, seppur con un po' di fatica, batte la Fiorentina e conquista tre punti fondamentali nella corsa alla Champions League. "Ringhia ancora", è il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport, che si dedica in primo piano proprio al match di ieri sera, deciso da una rete di Calhanoglu nel primo tempo.

Atalanta. Di spalla c'è spazio anche per la vittoria dell'Atalanta contro il Genoa, i tre punti conquistati e il sorpasso all'Inter al terzo posto in classifica. "Gasp e il vantaggio di pensare a se stesso", titola La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come qualificarsi alla Champions League del prossimo anno riscriverebbe la storia della Dea.

Juve. Dall'altro lato, sempre in prima pagina su La Gazzetta dello Sport, si parla anche della Juventus e di Massimiliano Allegri, che ieri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di stasera con la Roma. La Rosea titola: "Allegri si conferma 'Da 6 mesi so che cosa serve alla nuova Juve'. E può inguaiare la Roma".