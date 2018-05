Milan, La Stampa: “Gattuso avverte i suoi: basta brutte figure”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella settimana decisiva, quella dove il Milan si gioca il futuro in Europa in tre partite (stasera il Verona, poi la finale di Coppa Italia con la Juventus e l’Atalanta), il tecnico Gennaro Gattuso alza la voce difendendo il suo lavoro, svalutato senza motivo, secondo l’allenatore, da troppe critiche sterili, riporta La Stampa. Il tecnico dopo aver preso posizione ed aver esternato le sue ragioni, pensa al presente, al fatto che la vittoria a San Siro manca dal 18 marzo e che ad aprile il Milan ha segnato solo 4 reti, peggio hanno fatto Bologna e Verona, avversario di stasera contro cui l’obbligo sarà evitare una nuova figuraccia come quella contro il Benevento.