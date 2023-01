Milan, Maignan preoccupa. Il CorSport: "Non basta Vasquez: si pensa a Sergio Rico"

vedi letture

Il Milan potrebbe non fermarsi a Devis Vasquez. Il prolungamento dei tempi di recupero di Maignan potrebbe infatti indurre i dirigenti rossoneri ad acquistare un altro portiere in questa sessione di mercato. Tutti gli indizi, stando all'edizione odierna del Corriere dello Sport, portano a Sergio Rico, terzo portiere del PSG alle spalle di Donnarumma e Keylor Navas. Maldini e Massara avrebbero già allacciato i contatti con il suo entourage: si ragiona su un prestito di sei mesi, soluzione che consentirebbe al Diavolo di coprirsi fino a giugno, per poi provare a ingaggiare a parametro zero Marco Sportiello.