Milan, nome nuovo per l'attacco. Gazzetta: "Occhi su Balogun dell'Arsenal"

Oltre a confermare Giroud, il cui rinnovo sembra ormai cosa fatta, il Milan nella prossima stagione punterà anche su un nuovo centravanti. Come riporta La Gazzetta dello Sport il principale obiettivo rossonero è Folarin Balogun, classe 2001 dell’Arsenal in prestito al Reims. Con il club francese ha messo a segno 15 gol in 25 presenze in campionato, a -3 dal capocannoniere Mbappé. A fine anno tornerà all'Arsenal, dove troverà molta concorrenza. I Gunners, al momento, per lasciarlo partire chiedono 20-25 milioni di euro.