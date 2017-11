Milan, oltre 30 mln di rosso nel primo semestre. Il passivo aumenterà

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emergono alcune cifre del bilancio del primo semestre 2017 che verrà approvato nell'assemblea degli azionisti in programma lunedì 13 novembre: come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la perdita consolidata è di 32,6 milioni (nel 2016 furono 34,2), dato destinato a salire in vista della chiusura del prossimo esercizio che sarà appesantito dall'imponente mercato estivo.