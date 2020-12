Milan-Parma, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Castillejo in offside. Kessie, non è rigore"

Il Milan ha riacciuffato in extremis il Parma, e La Gazzetta dello Sport oggi in edicola propone la moviola dei momenti clou di ieri sera. Buona la prova del fischietto Fourneau, complice una partita corretta, poco spigolosa. Sul contatto Kurtic-Kessié lascia correre e fa bene: il contatto in area è leggero, non c'è nulla. Poi la rete annullata a Castillejo: bravo il VAR a cogliere il fuorigioco millimetrico. Buona anche la valutazione sul cross di Kessié che sbatte sul braccio di Osorio: il difensore del Parma è composto. Giuste le ammonizioni estratte dal direttore di gara, autore di una prova senza sbavature.