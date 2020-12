Milan, per giugno idea Scamacca. Gazzetta: "Ma la Fiorentina lo vuole già a gennaio"

Non è un mistero che il Milan stia cercando l'attaccante del futuro, il giovane vice Ibrahimovic da affiancare allo svedese per farlo crescere. L'idea è quella di portare in rossonero per giugno Gianluca Scamacca, ma La Gazzetta dello Sport titola così: "La Fiorentina lo vuole già a gennaio". Il classe '99 è al Genoa in prestito secco dal Sassuolo e, qualora ci fosse il benestare dei rossoblù e dei neroverdi, il club di Commisso ci proverà. Nelle ultime settimane è stata paventata anche l'idea di uno scambio con Cutrone.