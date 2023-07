Milan, per un nuovo colpo serve tempo. CorSera: "Musah, trattativa in stand by"

Milan scatenato sul mercato, con Chukwueze che sta per diventare l'ennesimo colpo chiuso in questa sessione estiva. La campagna acquisti dei rossoneri, però, non è ancora finita. Serve un ulteriore innesto in mediana e il primo nome sulla lista di Furlani e Moncada è quello di Yunus Musah. La strada per arrivare al giocatore del Valencia, però, sembra essere più tortuosa de previsto.

Come riporta il Corriere della Sera, il Milan - dopo i primi tentativi andati a vuoto - ha alzato l'offerta per Musah a 18 milioni di euro. Cifra però ritenuta ancora insufficiente dal Valencia. Inoltre, ieri il calciatore è tornato ad allenarsi con la squadra: smentita quindi l'ipotesi che in precedenza avesse saltato un allenamento per questioni di mercato.