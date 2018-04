Milan, prosegue nella crescita: con le big un altro passo avanti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Milan è riuscito a neutralizzare il Napoli sullo 0-0, risultato che serve a poco ad entrambe le squadre, ma che certifica ancora una volta la crescita dei rossoneri nel girone di ritorno sotto la gestione Gattuso. Il Milan nel girone d’andata ha perso 5 scontri diretti con Juve, Napoli, Inter, Lazio e Roma, nel girone di ritorno invece è andato ko solo con i bianconeri, ottenendo 8 punti con le altre quattro big. Un cambio di marcia raccontato anche da punti ottenuti nel girone di ritorno: 28 punti e terzo posto in solitaria. Nello specifico Juve 37, Napoli 30 e Milan 28 punti.

Con il Napoli la squadra rossonera è stata compatta in difesa nonostante le assenze di Romagnoli e Bonucci, in attacco ha creato qualche difficoltà ma come sempre c’è il solito problema di buttarla dentro, ed è lì che Gattuso dovrà migliorare. E’ consapevole anche l’allenatore calabrese che la coperta sia corta, al Milan servono minimo tre acquisti per provare a lottare per la Champions League l’anno prossimo, ad oggi manca ancora qualcosa ed è giusto quindi concentrarsi nel consolidare la sesta piazza. Dopo 250 mln investiti ci si aspettava qualcosa in più in termini di classifica ma il Milan ha praticamente buttato i primi 4 mesi con Montella, perdendo troppe partite. Con l’arrivo di Gattuso c’è stato un rilancio della squadra ma la corsa affannosa alla fine, dopo 50 gare stagionali, si è fatta sentire.