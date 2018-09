Milan-Roma, Corriere dello Sport in apertura: "Diabolick"

L'apertura del Corriere dello Sport è riservata alla vittoria del Milan contro la Roma, in occasione dell'anticipo del terzo turno di Serie A. "Diabolick", è il titolo del quotidiano che sottolinea il gol vittoria di Patrick Cutrone 'giocando' con le due lettere finali presenti nel nome del giovane attaccante milanista. Prima vittoria rossonera in questa Serie A, nulla da fare per la Roma di Di Francesco. 2-1 il risultato finale.