Milan-Salernitana, la moviola della Gazzetta: "Theo Hernandez da rigore, Bennacer no"

La Gazzetta dello Sport propone la moviola di Milan-Salernitana, sfida terminata con il punteggio di 1-1. Dopo un primo tempo nel complesso tranquillo, nella ripresa l'arbitro La Penna perde il controllo della situazione. Dal 19’ al 27’, ecco tre episodi che l’arbitro considera in maniera frettolosa. Il primo: Coulibaly tampona con l’anca Theo, gesto ritenuto ”light” ma l’impatto è passibile di sanzione e quindi di rigore. Il secondo: La Penna assegna il penalty in tempo reale nel duello fra Bradaric e Bennacer, ma non ci sono gli estremi e infatti viene richiamato al Var e cambia decisione. Il terzo: Tomori, alla ricerca del pallone, correndo all’indietro in area ostacola Piatek. Dubbi. Poi, la rissa a bordo campo a chiudere il tutto.