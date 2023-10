Milan, supervisionato Fernandez del Boca. Gazzetta: "Un osservatore rossonero a vederlo"

Spazio anche al mercato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. Al Milan piace Assan Ouédraogo, 16enne dello Schalke 04 che però i tedeschi non sono propensi a trattare. Così, precisa la Rosea, il Diavolo in Argentina ha supervisionato con un osservatore Ezequiel Fernandez, centrocampista centrale del Boca Juniors. Classe 2002, piace per personalità e nel 4-3-3 del Milan potrebbe dare una mano da centrale, nella posizione occupata da Krunic e Adli. Da capire se questo gradimento evolverà poi in una trattativa vera e propria.