Milan, troppi gol subiti. Il Corriere dello Sport: "Pioli cerca uno scudo"

Qualcosa non va nel Milan di Stefano Pioli. I rossoneri perdono una grande occasione, pareggiano contro il Bologna e dicono addio al sogno della rimonta scudetto, già quasi impossibile alla vigilia della gara contro i rossoblù e ora da dimenticare, dopo la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina. Il Milan non è più la squadra dello scudetto di due anni fa e ha dimostrato di avere una fragilità difensiva preoccupante, che non può essere spiegata solo con le assenze di Tomori, Kalulu e Thiaw.

Pioli cerca uno scudo

Il Corriere dello Sport oggi in edicola prova a raccontare l'origine dei problemi dei rossoneri, che sicuramente hanno patito l'assenza dei centrali titolari, ma a livello difensivo hanno palesato limiti di squadra. Il Milan è spesso sbilanciato in avanti, ha poca protezione a centrocampo in caso di contropiede e spesso cala negli interpreti. Pioli cerca una contromisura, attende il rientro dei titolari e lavora per sistemare i problemi.