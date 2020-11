Milan-Verona, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Giusto annullare i due gol"

Su La Gazzetta dello Sport è presente la moviola di Milan-Verona: "Giusto annullare i due gol". Il primo vero episodio è al 51', quando Calhanoglu trova il 2-2 ma viene annullato per fuorigioco dello stesso. Al 65' l'arbitro Guida non ha dubbi e ha ragione: rigore solare il colpo di Lovato a Kessie in area. Al 90' Calabria segna il 2-2 e il veronese Tameze insorge prendendosi il giallo. Poi però il VAR segnala un mani di Ibra: giusto annullare per la regola "ammazzagol" che continua a lasciare perplessi ma che c'è. La ricordiamo: qualsiasi mani, volontario o meno, che precede una rete nella sua immediatezza, la invalida.