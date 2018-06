Milan, Yonghong Li versa altri 10 mln. Elliott può aspettare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un miliardo di euro, o quasi, per rispondere ai dubbi: il destino è capitato a Mr Li Yonghong, presidente cinese del Milan. Calcolatrice alla mano: gli ultimi dieci milioni che l’azionista ha versato vanno ad aggiungersi a tutta un’altra serie di ingenti bonifici: il primo, 740 milioni necessari all’acquisto del club, è stato ovviamente il più ingombrante. Li ha girato sui conti rossoneri altri 90 milioni a copertura delle perdite della precedente stagione e si è impegnato per due tranche da sessanta di aumento di capitale. Un totale di 950 milioni di euro investiti, spiega La Gazzetta dello Sport. L’impegno era da sottoscrivere entro lunedì ed è stato nuovamente onorato: così il presidente rossonero ha messo in attesa Elliott, ha replicato ai piccoli azionisti, garantito la gestione corrente e provato a rispondere ad altri dubbi.