MilanNews: "La centralità sempre più crescente di Calhanoglu"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La centralità sempre più crescente di Calha: tra necessità tattica attuale e ipotesi di modulo future". Il portale MilanNews dedica la sua apertura di oggi a Hakan Çalhanoğlu, centrocampista del Milan che ha conquistato un ruolo di primo piano nello scacchiere di Gattuso. Il turco contro il Bologna è stato il migliore in campo e la sua grande duttilità in futuro potrebbe favorire anche un cambio di modulo, optando per esempio per un 4-3-1-2 o un 4-2-3-1 che prevedano un trequartista in posizione più centrale. Un Çalhanoğlu, insomma, in versione numero 10.