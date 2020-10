Milito a La Gazzetta dello Sport spinge Messi all'Inter: "Squadra per argentini: giusto provarci"

Nell'intervista rilasciata ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Diego Milito ha avuto modo di soffermarsi su quella che è stata la suggestione di mercato che per alcune settimane ha acceso le speranze dei tifosi nerazzurri, vale a dire l'accostamento all'Inter di Leo Messi: "Ci si deve credere - ha detto il Principe - si vive di sogni. Perché non immaginarselo all'Inter, una squadra fatta per gli argentini e in cui Messi starebbe benissimo?".