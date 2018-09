Mirror Sport: "Un Ronaldo in lacrime salta il ritorno a Manchester"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche l’edizione odierna del Mirror Sport è convinta che Cristiano Ronaldo rischi più di una giornata per l’espulsione rimediata ieri a Valencia per fallo su Murillo: “Un Ronaldo in lacrime squalificato per il suo ritorno a Manchester”. Secondo il tabloid il fuoriclasse della Juventus sarebbe stato espulso per aver tirato i capelli all’avversario più che per il tackle, per questo motivo oltre alla sfida contro lo Young Boys dovrebbe saltare anche quella contro i Red Devils.