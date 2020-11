Mkhitaryan-Pedro-Dzeko. Il Messaggero: "Tre tenori per la Roma"

vedi letture

La Roma continua senza ali. Quasi definitivo ormai il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1 per Fonseca, scrive Il Messaggero. Via dunque gli esterni (Under, Perotti e Kluivert), e gioco che ora si sviluppa spesso e volentieri centralmente. Farlo, se puoi avvalerti di Pedro, Mkhitaryan e Dzeko, risulta francamente più semplice. La qualità principale di Dzeko, Mkhitaryan e Pedro non è la perfezione ma l'imprevedibilità. La Roma, grazie a loro, segna in tutti i modi: di testa, di destro, di sinistro, in mezza rovesciata, da fuori area.