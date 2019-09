Montella alla Gazzetta dello Sport: "Voglio una Fiorentina coraggiosa"

© foto di stefano tedeschi

Il tecnico viola Vincenzo Montella sabato con la sua Fiorentina sfida la Juventus in un match molto sentito dalla piazza, così chiede alla squadra una prova di maturità. "Una Viola bella e coraggiosa per battere la Juve", così titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in taglio laterale. Poi una richiesta alla società, vista la situazione che vede la Fiorentina ultima in classifica con ancora 0 punti: "Chiedo tempo, ho 17 giocatori nuovi con cui lavorare".