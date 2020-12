Monza, fra la disfatta e l’arrivo di Balotelli. Le aperture dei quotidiani sportivi

Ampio spazio al Monza sui tre quotidiani sportivi in edicola. La squadra di Brocchi è infatti crollata nella giornata di ieri contro la Reggiana, 3-0 a favore degli emiliani, e oggi attende l’arrivo del primo rinforzo invernale: quel Mario Balotelli che proverà un ultimo rilancio dopo l’esperienza non felice al Brescia per portare in Serie A la squadra di Berlusconi e Galliani. Queste le aperture dei quotidiani:

Gazzetta dello Sport: “Ahi Brocchi, che disastro. SuperMario pensaci tu. La Reggiana asfalta il Monza e oggi visite di Balotelli. Granata perfetti, Kargbo a segno, era ancora a digiuno”

Tuttosport: “Disfatta del Monza. Ci vuole Balotelli. Reggiana: 3-0 con Radrezza, Kargbo, Mazzocchi. Brocchi rischia”.

Corriere dello Sport: “Festa Reggiana, a Brocchi resta soltanto Balotelli”