Monza-Torino, la moviola della Gazzetta dello Sport: rigore su Lazaro, e su Zapata...

vedi letture

"Doveri meno in forma del solito". Esordisce così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nell'analizzare la prestazione del direttore di gara di Monza-Torino. Il primo episodio, si legge, arriva al 24' quando viene annullato un gol ai granata. Duvan Zapata parte in posizione regolare e vede Caldirola cadere davanti a sé. Il contatto c'è ma il quotidiano lo giudica "troppo leggero per giustificare un crollo del genere".

Rigore su Lazaro

In pieno recupero poi c'è l'episodio del calcio di rigore non concesso alla squadra di Juric. Gagliardini, all'interno dell'area, calcia la tibia di Lazaro che non va a terra. Anche in questo caso il contatto c'è e il fatto che il giocatore granata non sia andato a terra induce l'arbitro a sorvolare, sbagliando.