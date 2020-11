Morata-CR7, la coppia che piace Tuttosport: "Alvaro come Benzema"

vedi letture

Sulle pagine di Tuttosport si parla di Morata-CR7, la coppia che piace. "Alvaro come Benzema" scrive il quotidiano torinese. In campo per un'ora con la Roma, poi nel secondo tempo con lo Spezia. I due hanno convinto soprattutto nell'ultima sfida di campionato. La squadra sembrava avere maggiore equilibrio e Alvaro si è subito messo a servizio del portoghese, sfornando l'assist per l'1-2. Morata può assolvere in bianconero il compito di Benzema ai tempi del Real. Oggi in Champions un altro assaggio della coppia Ronaldo-Morata, con Dybala inizialmente in panchina.