Morata squalificato e Chiellini ko. Tuttosport: "Doppio schiaffo per la Juve"

Tuttosport sottolinea alcune delle beghe in casa Juventus, ossa quelle relative alla squalifica di Morata e il ko di Chiellini: "Doppio schiaffo". Se la sorpresa del forfait di Morata era attesa, non l'entità della squalifica ossia due giornate, quella relativa all'infortunio accusato da Chiellini a fine allenamento ieri non lo era per niente. Oggi il difensore effettuerà gli esami del caso per capire la gravità del problema ai flessori della coscia destra. Desta preoccupazione la frequenza dei suoi dolori muscolari: è il terzo ai flessori in 43 giorni. Il cruccio principale dei bianconeri.