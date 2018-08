Morfeo alla Gazzetta: "Atalanta, col Copenaghen si passa"

© foto di Federico De Luca

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Atalanta Domenico Morfeo ha parlato della squadra di Gasperini e delle possibilità di superare il preliminare col Copenaghen: "Grande calcio e tante armi a disposizione. I risultati sono chiari, merito della gestione Percassi. Oggi è un club affermato, un vero modello. L’Europa? Al ritorno col Copenaghen può farcela. Partita sfortunata. L’Atalanta avrebbe meritato di vincere. Loro sono tosti, ma c’è il potenziale per andare in Danimarca e centrare la qualificazione. Per arrivare dove? Il più in alto possibile. Per quanto riguarda il campionato, invece, sono d’accordo con Gasperini, parlare di salvezza è riduttivo. Bisogna puntare a un altro posto in Europa".