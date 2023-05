Moviola Bologna-Juve, Corriere dello Sport: "Sozza male anche sui rigori. Monitor in tilt"

vedi letture

"Moviola Bologna-Juve: Sozza male anche sui rigori. Monitor in tilt" scrive il Corriere dello Sport. Negativa la prestazione dell'arbitro Sozza "in evidente involuzione quest’anno (ed è stato promosso internazionale): anni luce distante da quello che s’affacciò alla serie A", sentenzia il quotidiano. Tanti errori al Dall'Ara, a cominciare dai due rigori assegnati dal VAR. "Monitor non funzionante, ma non è un problema: il protocollo IFAB consente al VAR di descrivere all’arbitro ciò che viene visualizzato nei replay, ma non di suggerire la decisione da prendere (la prende l’arbitro sulla sua percezione e sulle informazioni ricevute". Dunque è Mazzoleni ad assegnare i due rigori. "Sul rigore al Bologna (Danilo colpisce il ginocchio sinistro di Orsolini), due situazioni: ma se sulla prima (leggera leggera la spinta di Orsolini su Alex Sandro, che evidentemente deve fare... muscoli, visto quanto successo anche con Milinkovic-Savic nel match contro la Lazio) conta la sua percezione, sulla seconda non vede un rigore definito 'chiaro'". Sozza poi non vede nemmeno il rigore per la Juventus: "Lucumì pesta il piede di Milik sulla linea e lo scarpino del polacco resta sulla linea, cos’altro serviva?".