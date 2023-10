Moviola Genoa-Milan. Tuttosport : "Il controllo del rossonero Pulisic è più con il braccio"

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato al quotidiano Tuttosport il contestato episodio del gol segnato dal Milan con Pulisic in occasione della sfida contro il Genoa. Il check del VAR in occasione della rete segnata dall'americano è durato moltissimo, complice proprio la difficoltà di interpretazione dello stesso episodio. Secondo Calvarese il pallone è caduto ai piedi dell'ex Dortmund, impedendo la rotazione del braccio.

Tutto ciò è dunque compatibile con un controllo più di braccio che di petto. Calvarese successivamente si è soffermato su una nuova immagine proposta dal VAR, che evidenzia come la maglia di Pulisic si muova in maniera visibile all'altezza del bicipite poco dopo il distacco del pallone. Se fosse stato al VAR, dunque, Calvarese avrebbe mostrato proprio questo frame per dissipare ogni dubbio sul tocco di braccio del calciatore milanista.