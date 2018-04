Mundo Deportivo celebra il Barcellona: "INVICTUS"

"Invictus". A caratteri cubitali: così il Mundo Deportivo celebra la vittoria della Liga da parte del Barcellona, ottenuta dopo il 4-2 in casa del Deportivo. "Un hat-trick di Messi certifica il titolo di una Liga in cui il Barça non ha perso una sola partita e ottiene il doblete", si legge sulla prima pagina del quotidiano catalano.