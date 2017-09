Mundo Deportivo celebra la Spagna: "Diretti in Russia, Isco sensacional"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Diretti in Russia". Mundo Deportivo celebra in prima pagina la vittoria della Spagna contro l'Italia. Tra le mura del Bernabéu, dinanzi a una Nazionale in grande difficoltà fin dal primo minuto, la Roja ha dilagata grazie a un Isco "sensacional" e al gol finale di Morata.