© foto di Marucci

Mundo Deportivo apre in prima pagina con la vittoria interna del Barcellona contro il Siviglia per 2-1: "Super Paco". E' proprio Alcacer il giocatore che decide il match con una bella doppietta. La missione del giocatore è crescere nel club: "Continuare qui, continuando a lavorare giorno dopo giorno per migliorare".