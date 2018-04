Mundo Deportivo e le polemiche juventine: "L'Italia esplode"

© foto di Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina in prima pagina torna sull'eliminazione della Juventus dalla Champions League e dalle polemiche sull'arbitraggio di Oliver: "L'Italia esplode". Il quotidiano spagnolo sottolinea come la stampa italiana siano andate contro pesantemente all'arbitro e al Real stesso. Il rigore concesso per fallo di Benatia su Lucas incendia il clima europeo e questo è solo l'ultimo di tantissimi episodi favorevoli nei confronti dei Blancos.