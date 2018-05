Mundo Deportivo su Cristiano Ronaldo: "Le chiavi della CRisi"

© foto di Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Le chiavi della CRisi" in riferimento alle parole di Ronaldo dopo la vittoria in Champions League. Il giocatore portoghese è arrabbiato con Florentino Perez perché non lo ha difeso dalle voci sulla presunta evasione fiscale e perché si sente poco valorizzato dal club. Inoltre è 'disgustato' dall'interesse dei Blancos per Neymar.