Mundo Deportivo sulle celebrazioni blaugrana: "Fiesta"

© foto di Lazzerini

"Fiesta", titola il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo sul Barcellona. In prima pagina una foto del pullman blaugrana nelle strade della capitale catalana con i giocatori in festa per il doblete. Fra i più acclamati ovviamente Andrés Iniesta, fresco di annuncio di addio a fine stagione. "Barcelona sì hace el pasillo", scrive invece Sport in merito ai festeggiamenti in strada.